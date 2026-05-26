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Chablais Agglo lance son projet d’agglomération de 6e génération et consulte la population

Les huit communes du Chablais valdo-valaisan lancent une nouvelle étape de leur planification territoriale. Un sondage en ligne est ouvert afin de recueillir l’avis de la population sur les priorités en matière de mobilité, d’urbanisation et de cadre de vie.

Chablais Agglo a officiellement lancé son Projet d’agglomération de 6e génération (PA6), réunissant les communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Lavey-Morcles, Massongex, Monthey, Ollon et Saint-Maurice. Cette démarche confirme la volonté des partenaires de poursuivre une collaboration intercantonale étroite pour répondre aux défis croissants liés à la mobilité, à l’urbanisation et à la qualité de vie.

Mobilité & territoire

Instrument central de la planification régionale, le projet d’agglomération permet de coordonner les politiques de développement du territoire et d’obtenir des cofinancements fédéraux pour des infrastructures de transport. Les générations précédentes ont notamment permis de financer des projets tels que le réseau de bus MobiChablais ou encore divers aménagements de mobilité douce et routiers dans la région.

Dans un contexte de forte croissance démographique et de dynamisme économique, le PA6 vise à renforcer l’attractivité du Chablais tout en améliorant les déplacements, l’accès aux services et la durabilité du territoire.

Sondage en ligne

Afin d’alimenter cette nouvelle phase de réflexion, Chablais Agglo lance un sondage en ligne destiné aux habitants et aux personnes travaillant dans le périmètre de l’agglomération. Il porte notamment sur les transports publics, la mobilité douce, les espaces publics, la vitalité des centres, le développement urbain et l’accès aux espaces verts.

Ouvert jusqu’au 26 juin, ce questionnaire anonyme ne prend que quelques minutes et permettra de définir les priorités futures du territoire.

/LT