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Cette saison encore, la menace du loup plane sur les bergers et leurs moutons

La transhumance des bergers et de leurs troupeaux de moutons a débuté la semaine dernière dans les Alpes valaisannes et vaudoises, favorisée par les fortes chaleurs du mois de mai.

Dans la Vallée-d’Illiez, cette montée à l’alpage est entourée de nombreuses mesures de protection contre le loup même si le Chablais valaisan est pour l’instant épargné cette année par le grand prédateur, notamment grâce au tir de 10 carnassiers depuis 2025. Seul le Haut-Valais est concerné avec 29 animaux prédatés depuis janvier.

A Champéry, l’éleveur Guillaume Gillabert, qui n’a pas subi d’attaque depuis 2024, continue de déployer des chiens de protection tout en renforçant ses clôtures et en assurant une présence humaine auprès de ses 500 animaux. « Les dégâts ne s’arrêtent pas au niveau des bêtes tuées. Certaines sont blessées, égarées et d’autres doivent être achevées. Ça reste un soucis permanent. On a peur que ça recommence, surtout au moment de rejoindre les montagnes », témoigne-t-il.

Une aide bienvenue

En Valais, cette charge de travail supplémentaire a été soutenue financièrement en 2025 par les autorités fédérales et cantonales à hauteur d’environ 3 millions de francs. Guillaume Gillabert se sent épaulé et écouté par les institutions. Malgré ces aides bienvenues, le berger reste sur le qui-vive. « On a plutôt choisi de mettre en place des clôtures robustes. C’est plus pénible car on doit tout porter sur de longues distances, mais au moins on est tranquille. » Plébiscités dans un premier temps par la branche, les patous, ces imposants chiens blancs des Pyrénées, posent des difficultés de cohabitation avec les randonneurs et les riverains. « C’est une race conçue pour tenir tête au loup. Ils sont donc bruyants et protecteurs », détaille le Chablaisien.

Des statistiques à relativiser

Après un pic en 2022, les dernières statistiques de l’OFEV, l’Office fédéral de l’environnement, montrent une diminution des dommages liés au loup avec des valeurs proches de celles de 2020-2021 au niveau national. Aujourd’hui, la Suisse compte 350 loups pour un total de 808 animaux de rente décimés en 2025. En Valais, la trajectoire est en nette amélioration avec 318 têtes tuées, contre 341 en 2024.

De l’autre côté du Rhône, l’optimisme n’est pas de mise pour cet estivage. Le canton de Vaud rencontre en effet une hausse des attaques, passant de 87 bêtes en 2022 à 182 en 2025. Malgré la réduction de la meute du Mont Tendre, le Jura vaudois demeure un territoire favorable à l’installation et aux déplacements des loups.

Une attaque de lynx survenue en avril sur des moutons à Frenières-sur-Bex nourrit les inquiétudes des milieux de l’élevage, qui redoutent une recrudescence des prédations durant la saison à venir.

Antoni Da Campo