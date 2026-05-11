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Cet été, Montreux proposera de nombreuses animations pour les enfants et familles

À Montreux, plusieurs activités seront proposées aux enfants durant les vacances d’été. Le service de la cohésion sociale, familles et jeunesse relancera notamment le programme itinérant « Ça bouge chez toi » dans les quartiers et villages de la commune. Ces animations gratuites, sans inscription, offriront jeux et activités aux enfants ainsi qu’aux familles.

L’Espace Plein Air de la Foge accueillera également les jeunes de 6 à 10 ans tous les après-midis en semaine avec piscine, bricolages et jeux encadrés par des professionnels. Les inscriptions ouvriront le 19 mai.

Deux camps de vacances seront aussi organisés à Champéry pour les enfants de 6 à 12 ans, même si les places sont déjà complètes. Enfin, le Passeport Vacances reviendra du 30 juin au 13 août avec de nombreuses activités destinées aux jeunes de plusieurs communes de la Riviera vaudoise.

Plus d’informations sur le site de la ville de Montreux.

Com/ADC