« C’est mort. » : la Bibliothèque municipale de Vevey ouvre le dialogue en 2026

La Bibliothèque municipale de Vevey dévoile sa programmation 2026, marquée par un cycle thématique consacré à la mort. Intitulé « C’est mort. », ce fil rouge se décline à travers un panel d’activités gratuites destinées à tous les publics.

Pour sa programmation 2026, la Bibliothèque municipale de Vevey propose un cycle thématique dédié à la mort, un sujet rarement abordé dans un cadre culturel public. L’objectif: ouvrir la discussion autour d’un thème universel, souvent perçu comme tabou, et de le rendre accessible dans un cadre laïc et intergénérationnel.

Cette programmation comprend des rencontres, ateliers, spectacles et concerts, ainsi que plusieurs nouveautés, dont « La Biblio dans ton quartier ! ». Cette initiative prendra la forme d’une tournée de livres dans différents quartiers veveysans, avec un bus transportant 1000 ouvrages en 80 langues.

Le lancement officiel de la programmation est prévu le vendredi 30 janvier dès 18h à la Bibliothèque municipale de Vevey. La partie officielle sera suivie, à 19h, d’un concert de Mélissa Laveaux.

🎧 Dans ce podcast, Mylène Badoux, médiatrice culturelle à la Bibliothèque municipale de Vevey, revient sur le choix du thème « C’est mort. » et les objectifs de la programmation 2026 :

/JGA