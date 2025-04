RC - Dernières infos

C’est la saison de l’Animambule à Vevey !

Dès cette semaine et jusqu’en octobre, la mystérieuse charrette jaune Animambule sillonera les rues veveysannes à la rencontre de la population. Au programme : jeux, livres ou encore bricolages pour réjouir les enfants.

Ce projet, conduit par le bureau de l’animation-jeunesse de Vevey depuis 2019, a pour but de favoriser le lien entre la Ville et ses habitants. Pour ce faire, l’Animambule se déplace presque chez les gens, dans différents quartiers de la ville. Pour Marilune Aeberhard, co-responsable du bureau de l’animation-jeunesse, cette manière de faire favorise la proximité et l’échange avec la population. Ce printemps et cet été le triangle de Rolliez et la place Robin seront ainsi animés à raison de deux fois par semaine.

Plus d’informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux du bureau de l’animation-jeunesse de Vevey.

Basile Dayer