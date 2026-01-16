RC - Dernières infos

« C’est aussi ça l’apprentissage »: le plaisir et la satisfaction dans la pratique de son métier

Le canton de Vaud vient de lancer une campagne de promotion de l’apprentissage axée sur l’épanouissement professionnel.

Intitulée « C’est aussi ça l’apprentissage » cette campagne s’inscrit dans un plan d’action qui vise à renforcer l’attractivité de la formation professionnelle. Différents visuels ainsi que des vidéos permettront, tout au long de l’année, de découvrir le quotidien d’apprentis. Une démarche qui s’appuie essentiellement sur la notion de satisfaction dans son métier comme le souligne Lionel Eperon, Directeur général de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud.

www.monapprentissage.ch