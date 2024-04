RC - Dernières infos

Ces souvenirs de voyage qui menacent la biodiversité suisse

En Suisse, l’importation de souvenirs exotiques peut vous coûter cher. Pour éviter les saisies et les amendes à la douane, mieux vaut connaître les règles. Les autorités suisses renforcent leur vigilance pour faire respecter la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES).

Le nombre de voyageurs a continué d’augmenter en Suisse en 2023, et avec lui, le nombre de souvenirs interdits dans les valises. Coraux, sacs à main en cuir de crocodiles ou viandes exotiques font parties des marchandises prisées par les touristes. Sans le savoir, de nombreux vacanciers participent par leurs achats à la mise en péril des espèces protégées. Pour lutter contre cette importation illicite, les douanes veillent au grain. Les agents ont à leur disposition plusieurs techniques de détection pour faire respecter la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction. Antoni Da Campo a fait le point de la situation avec le sergent major Davide Poletti de la douane du bas-valais.

Pour éviter la saisie de souvenirs de voyages et une amende très salée de retour de vacances, il est important de s’informer pour éviter les pièges et rester en règle. Les précisions de Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Antoni Da Campo