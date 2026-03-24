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Cellules poétiques revient panser les âmes

Dès mardi et jusqu’à dimanche, le festival Cellules poétiques propose lectures et performances dans divers lieux à Martigny. Mais pas seulement, puisque la manifestation participe au projet Poèmes à l’hôpital.

Le festival des Cellules poétiques pose ses valises mardi à Martigny et s’y tient jusqu’à dimanche.

Pendant ces six jours, la poésie se décline sous toutes ses formes, entre lectures, performances, concerts et installations. La programmation mêle textes, musique et arts visuels, avec une volonté de faire sortir la poésie du livre pour l’amener sur scène. Avec cette année encore une participation au projet Poèmes à l’hôpital, qui fournet des poésies aux patients de l’Hôpital du Valais. La codirectrice du festival cellules poétiques Carine Antonio :

Plusieurs lieux de la ville accueillent les événements, dont la Grange à Émile, le Manoir ou la Médiathèque.