Catastrophe de Blatten : scientifiques et politiques veulent tirer des enseignements du drame

La catastrophe de Blatten sera au programme d’un café scientifique ce jeudi au Palais de Rumine de Lausanne.

Cette discussion, initiée par la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, réunira deux spécialistes des dynamiques géologiques en montagne de l’UNIL ainsi que Guillaume Favre-Bulle, chef du Service des dangers naturels valaisan. Experts et politiques aborderont les causes et les leçons que la société peut tirer du cataclysme haut-Valaisan, en lien notamment avec le changement climatique.

Pour rappel, la destruction de Blatten le 28 mai 2025 à la suite à l’effondrement du glacier du Birch a entrainé l’évacuation de plus de 300 personnes, causé 320 millions de francs de dommages et un décès. Cet événement dramatique a suscité une vague de solidarité à travers la Suisse avec plus de 68 millions de francs d’aide récoltés en six mois.

Le réchauffement climatique dans le viseur

Bien que critique, cette situation n’est pas un cas isolé dans l’histoire des Alpes. Leur fréquence risque même d’augmenter, alerte Michel Jaboyedoff, Professeur à l’Institut des Science de la Terre à la faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL. « La fonte du permafrost en altitude est accélérée par le changement climatique, ce qui entraîne une hausse des éboulements. En disparaissant, les glaciers ne peuvent plus jouer leur rôle de soutènement et de protection contre les chutes de blocs. »

300 millions d’investissements en faveur de la sécurité

Suite à l’annonce des 460 millions de francs de coupes budgétaires dans les Universités et Hautes Ecoles Suisses par le Conseil fédéral, le spécialiste des mouvements de versant et de la modélisation des instabilités rocheuses dénonce une inconséquence politique qui met en péril la sécurité en montagne. « Au lieu de fragiliser la recherche, la Suisse devrait au contraire investir 300 millions de francs sur dix ans pour former la relève de spécialistes, maintenir un haut niveau de connaissances et renforcer la surveillance des zones à risque. C’est le seul moyen d’anticiper et de prévenir efficacement les prochaines catastrophes naturelles. »

Entretien complet avec le Professeur Michel Jaboyedoff :

Le café scientifique sur la catastrophe de Blatten se déroulera ce jeudi 30 octobre 2025 dès 18h30 à la Salle du Sénat du Palais de Rumine. La table ronde est ouverte à tous et gratuite.

Antoni Da Campo