Carole Moos nommée Directrice générale de myexpo dès 2026

Le comité de myexpo a choisi Carole Moos pour reprendre la Direction générale à la fin du printemps 2026. Forte d’une longue expérience dans l’hôtellerie et l’événementiel, la Valaisanne succédera à l’ancien directeur parti début octobre.

Après un processus de recrutement conduit avec un cabinet externe, myexpo a désigné Carole Moos comme future Directrice générale. Actuellement membre de la direction de Téléverbier SA, où elle supervise les départements commercial, marketing, restauration et hébergement, elle cumule plus de dix ans d’expérience dans la gestion et l’accueil. Passée également par l’hôtellerie 5 étoiles à Vevey et Genève, elle est diplômée de l’École hôtelière de Lausanne et termine un EMBA en gestion financière à HEC Lausanne.

Valaisanne et domiciliée à Martigny, Carole Moos dit vouloir relever « un défi enthousiasmant », en alliant tradition et modernité au sein de cette institution centrale du paysage événementiel romand.

Parallèlement à cette nomination, myexpo promeut Damien Claivaz en tant que Directeur-adjoint, aux côtés de Lucio Berera. Les deux assureront la transition jusqu’à l’arrivée de la nouvelle Directrice générale.

Avec ses manifestations phares – dont la Foire du Valais, Agrovina ou encore Your Challenge – myexpo accueille chaque année plus de 300’000 visiteurs et confirme son rôle de moteur économique régional.