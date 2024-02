RC - Dernières infos

Carnaval de Monthey : le grand cortège a attiré plus de 50’000 spectateurs

Près de 55’000 spectateurs ont assisté au grand cortège dominical du 151ème carnaval de Monthey.

Durant plus de 2 heures, 1500 figurants et 500 musiciens ont défilé dans les rues montheysannes répartis en 15 chars animés, 13 Guggenmusiks et deux groupes de tambours portugais. Plus de 1000 kilos de confettis noir ont été dispersé sur un parcours de 675 mètres. Pour la première fois, cinq mythiques tracteurs de l’Amicale des anciens tracteurs Plumett ont tractés les chars du hangar du Carnaval au centre ville pour respecter les nouvelles directives du canton.