« CapColo »: 60 ans d’engagement associatif face aux défis économiques actuelles

Les beaux jours arrivent, le temps des colonies de vacances est, lui aussi, bientôt là. Au Bouveret, l’association « CapColo » fête cette année ses 60 ans d’existence.

Avec le passage à l’heure d’été, la saison estivale se rapproche de plus en plus. Avec elle, le temps des colonies de vacances, bien sûr. À Port-Valais, l’association « CapColo » fête cette année ses 60 ans d’existence. Fondée en 1964 et, dans un premier temps réservée uniquement aux enfants de la commune, la structure s’est progressivement ouverte à d’autres régions. Aujourd’hui, le Chablais valaisan et vaudois ainsi que le Valais central est largement représentés. La colonie bouvéroude organise des camps d’été, où les enfants prennent part à de multiples activités sportives, ludiques et au contact de la nature.

Modèle associatif

« CapColo » est toujours restée une association à but non lucratif, destinée à des enfants issus de famille de la classe moyenne. Si le but n’est pas de gagner de l’argent, l’équilibre budgétaire reste le nerf de la guerre, et avec la période que l’on traverse, le porte-monnaie des ménages est de plus en plus resserré. Une situation qui se fait ressentir au sein de la structure bas-valaisanne, alors même qu’il est aussi difficile de trouver des personnes qui s’engagent bénévolement pour l’encadrement.

Si les responsables de l’association se battent chaque année pour parvenir à organiser ces camps de vacances estivaux, c’est parce que sans eux, certains enfants ne peuvent pas partir en vacances chaque été. C’est le mot d’ordre du directeur de l’association « CapColo », Valentin Piccand.

Au détour d’un entretien, il s’est confié sur la réalité de la gestion d’une colonie de vacances associative. Le résident des Évouettes a commencé par revenir sur l’histoire de « CapColo ».