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Canicule: près de 90% des chantiers valaisans ne respectent pas les directives du canton

Près de 90% des chantiers valaisans contrôlés lors de la dernière canicule ne respectent pas les directives du canton. Unia Valais attend un changement de la part des entreprises.

Le syndicat Unia Valais dénonce une protection insuffisante des travailleurs exposés aux fortes chaleurs sur les chantiers du canton.

Après 41 contrôles entre Collombey-Muraz et Brigue, 88% des entreprises ne respectent pas, ou seulement en partie, les mesures imposées par l’Etat du Valais. L’adaptation des horaires, ou la mise à disposition d’eau et d’équipements de protection font souvent défaut, selon le syndicat. Unia demande un renforcement des contrôles et n’exclut pas de réclamer des interdictions de travail lors des épisodes de canicule si la situation ne s’améliore pas. D’autant que des solutions existent pour les entreprises. Serge Aymon, responsable unia Valais chargé du secteur construction et artisanat :

Le canton du Valais dispose de sondes qui mesurent la température, l’humidité, le rayonnement et le vent qui indiquent aux entreprises les mesures à prendre en fonction de leur relevé. Une mesure qui pourrait être complétée par une autre dès l’année prochaine. On retrouve Serge Aymon :

Les sondes du canton du Valais présentent la situation comme suit: