RC - Dernières infos

Camps de robotique durant l’été 2023 à Château-d’Œx

Apprendre la robotique et la programmation de manière originale, ludique et pédagogique…

Voilà ce que proposera Pays-d’Enhaut Région au cours de l’été à venir. Suite à une première édition réussie en 2022, il a été décidé de reconduire l’opération en partenariat avec Futurekids, une structure spécialisée dans l’enseignement des nouvelles technologies pour les jeunes. Ainsi, des camps de robotique auront lieu du 17 au 21 juillet et du 7 au 11 août, sur cinq demi-journées, à l’Hôtel-de-Ville de Château-d’Œx. Le stage sera séparé en deux catégories: Mini-makers 1 (pour les enfants entre 5 et 8 ans) et Play Zone (pour les jeunes de 9 à 14 ans). Les inscriptions sont prises jusqu’au 7 juillet pour le premier camp. Jusqu’au 28 juillet pour le second, directement en ligne sur le site Internet de Pays-d’Enhaut Région.