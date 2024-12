RC - Dernières infos

Bus entre St-Gingolph (CH) et Evian : la cadence augmente dès dimanche

La ligne de bus qui relie Evian à la Suisse se développe. Prolongée de l’arrêt « Rue Nationale » en France, à la gare CFF en Suisse en décembre 2023, elle offrira plus d’aller-retours en semaine et le samedi.

Pour rappel, la ligne 10 avait été prolongée jusqu’à la gare CFF de Saint-Gingolph, de façon à assurer un lien en transport public entre la France et la Suisse à partir de décembre 2023, tout en favorisant le report modal entre le car et le train.

Au terme de cet essai d’une année entre les mois de décembre 2023 et 2024, « la fréquentation sur la ligne a bondi de 37% » constatent les mandataires que sont l’état du Valais et la communauté de communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA).

A partir de dimanche 15 décembre, jour de changements d’horaires en Suisse et en France, cette cadence va augmenter de quatre courses supplémentaires, passant de 9 à 13, du lundi au vendredi. Et le samedi comptera 6 nouvelles paires de courses, de 5 aller-retours à 11. Le statut quo demeure pour les dimanches et les jours fériés.

Cette évolution s’affichera dans le financement assuré par le Canton du Valais, bien qu’aucune ressource additionnelle sera engagée. Gérald Varone collaborateur scientifique au service valaisan de la mobilité.

Guillaume Abbey