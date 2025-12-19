RC - Dernières infos

Budget cantonal accepté: le PS valaisan le juge «délétère»

Le Grand Conseil a adopté le budget 2026 du Canton du Valais. Une décision vivement critiquée par le groupe socialiste, qui estime que les économies se font au détriment de la population et des services publics.

Adopté par la majorité bourgeoise, le budget cantonal 2026 suscite l’opposition du groupe socialiste. Le PS dénonce des choix financiers qui favorisent notamment les routes, alors que des domaines comme le logement, la lutte contre la violence domestique ou les APEA (autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte) manquent de moyens.

La vice-cheffe du groupe socialiste, Émilie Teixeira, députée pour le district de Saint-Maurice, estime que ce budget fragilise le service public. «Les postes urgents nécessaires au bon fonctionnement de l’État sont balayés, et son futur est mis à mal», affirme-t-elle. Pour le PS, la réduction de la prise en compte du renchérissement et l’absence de ressources supplémentaires mettent en péril la qualité des prestations et les conditions de travail du personnel de l’État.

/JGA-comm