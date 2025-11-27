RC - Dernières infos

Budget 2026 : Une année de transition pour Collombey-Muraz avant de grands investissements

La commune de Collombey-Muraz a dévoilé un budget 2026 placé sous le signe de la consolidation, porté par une hausse modérée des charges et des revenus atteignant 44,5 millions de francs. Cette gestion maîtrisée permet d’afficher une marge d’autofinancement de 3,7 millions, tandis que l’année marquera une phase de transition avant le lancement de trois grands projets d’infrastructures.

La commune de Collombey-Muraz a présenté jeudi matin son budget 2026. Un budget marqué par la continuité et la responsabilité financière. Au rayon comptable, les charges de personnel augmentent légèrement en raison de l’application complète des mesures d’amélioration des services communaux et d’une revalorisation salariale d’1%. De l’autre côté, les revenus ont eux aussi augmenté de 3,4% par rapport à 2025 pour atteindre 44,5 millions de francs. Des chiffres qui permettent de présenter une marge d’autofinancement de 3,7 millions.

Au sein de l’exécutif, on parle d’un budget de consolidation. Les précisions d’Olivier Turin, président de Collombey-Muraz.

2026 sera aussi une année de transition sur le plan des investissements, avec la fin des études préparatoires pour trois grands projets liés aux infrastructures scolaires, sportives et de loisirs. Les précisions d’Olivier Turin.

/LT