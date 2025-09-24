RC - Dernières infos

Budget 2026 : le canton de Vaud creuse le déficit, mais mise sur l’avenir

Déficit record, économies ciblées et dette en hausse : le Conseil d’État vaudois a dévoilé hier (me) un budget 2026 tendu, mais garde le cap sur le développement et l’attractivité du canton.

Le Conseil d’État vaudois a présenté mercredi matin un budget 2026 déficitaire de 331 millions de francs. Pour tenter d’inverser la tendance, le Gouvernement a annoncé 305 millions d’économies, touchant notamment les subventions, le personnel de l’État ainsi que les communes. Sur le plan comptable, les revenus devraient augmenter de 3%, principalement grâce aux impôts sur les entreprises, alors que les charges sont annoncées en hausse de 3,6%, en lien avec à la croissance démographique et les besoins en santé, social et éducation.

Une situation qui tend à se dégrader selon le Conseil d’État vaudois, mais qui respecte toujours le principe du « Petit équilibre ». Une notion constitutionnelle sur laquelle revient la présidente de l’exécutif vaudois, Christelle Luisier-Brodard.

Reste que de nombreuses coupes budgétaires sont prévues, et ce dans tous les secteurs. Les Hôpitaux ont d’ailleurs vivement réagi cet été face aux risques de voir la qualité des soins diminuer. En témoigne la situation qui concerne l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, menacé de fermeture. On retrouve Christelle Luisier-Brodard.

Malgré tout, le Conseil d’État maintient le rabais d’impôt d’1% pour soutenir le pouvoir d’achat et prévoit plus d’un milliard d’investissements en 2026. La dette, elle, grimpera à 600 millions en fin d’année prochaine. Objectif affiché : un retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2030.

/LT