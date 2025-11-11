RC - Dernières infos

Budget 2026 de la Ville de Monthey : « une Commune en bonne santé financière » juge son Président

La ville de Monthey a présenté mardi son budget 2026. Déficitaire de près de cinq millions de francs, il est néanmoins qualifié de « confortable » par l’exécutif.

Alors que le 11 novembre est normalement réservé à la présentation des thèmes des carnavals de la région, la Ville de Monthey a choisi de présenter son budget 2026. Un exercice communal qui prévoit un déficit à hauteur de 4,9 millions de francs pour l’an prochain, soit plus de 300’000 francs par rapport à 2025. « Un résultat budgétaire maîtrisé malgré l’excédent de charges, qui découle des importants investissements en cours de réalisation, et par une marge d’autofinancement insuffisante », explique la Ville dans un communiqué.

Une marge d’autofinancement en hausse, mais…

Bien qu’au-dessus d’1,9 million à celle mise au budget l’an dernier, la marge d’autofinancement, qui se monte à 8,7 millions de francs, ne permet pas de couvrir la totalité des investissements. La Municipalité de Monthey devra avoir recours à l’emprunt. « Ils seront nécessaires afin d’assurer le financement des investissements inscrits dans la planification financière ». En parallèle, la Ville de Monthey annonce « adopter un programme d’assainissement de ses finances ». Fabrice Thétaz, président.

Un an et 400’000 francs plus tard

Parmi les projets d’importance à réaliser en 2026 figure le second terrain synthétique, inscrit dans le développement de la zone sportive du Verney. Initialement prévu en 2025, il a été repoussé d’un an, et coûtera 3 millions de francs, soit 400’000 francs de plus que prévus. Le report de cet investissement de 2025 à 2026 est lié aux mouvements de terre nécessaires pour réaliser cette infrastructure. « Leur coût avait été sous-estimé lors de l’établissement du budget », explique le chef de l’exécutif montheysan, conscient du besoin urgent de ce nouvel espace de jeu. « Présent à l’assemblée général du FC Monthey il y a trois semaines, j’ai pu me rendre compte de la nécessité pressante de ce deuxième terrain synthétique pour le club, qui gère plus de 700 jeunes quotidiennement », conclut-il.

Malgré cela, plusieurs projets arriveront à leur terme ou poursuivront leur réalisation l’an prochain. Comme la fin du complexe Mabillon V, pour 8 millions de francs, le projet de sécurisation et d’aménagement de la Vièze, à hauteur de 800’000 francs ou encore 700’000 francs dédiés à l’accès au futur Terminal combiné Rail-route. « Un chantier qui avance bien, dont la mise en service est prévue pour 2027 », relate Fabrice Thétaz.

En résumé, l’exécutif qualifie la situation financière du chef-lieu bas-valaisan de « bonne et confortable ».

A noter que ce budget 2026 sera soumis à l’examen du Conseil général de Monthey, le lundi 1er décembre 2025 à 19h30, au Foyer du Théâtre du Crochetan.

Guillaume Abbey