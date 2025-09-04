RC - Dernières infos

Brigandage d’une personne âgée à son domicile à La Tour-de-Peilz – Appel à témoins

Une personne âgée a été agressée ce dernier mardi à son domicile à La Tour-de-Peilz.

Trois hommes ont pénétré chez elle afin de lui dérober des valeurs, avant de prendre la fuite avec un butin encore indéterminé. La victime, choquée mais pas blessée, a été prise en charge médicalement. La police lance un appel à témoins. Toute personne qui aurait constaté des comportements ou des événements suspects dans les hauts de la Tour-de-Peilz mardi 2 septembre entre 13h30 et 17h15 est invitée à appeler le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.