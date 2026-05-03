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Blonay – Saint-Légier: Un nouveau campus pour l’Ecole Internationale du Haut-Lac

L’Ecole Internationale du Haut-Lac à mis à l’enquête publique un projet de nouveau campus sur la commune de Blonay – Saint-Légier. Une démarche soutenue par la Municipalité locale.

L’Ecole Internationale du Haut-Lac veut renforcer son offre sur la commune de Blonay – Saint-Légier. Une mise à l’enquête publique a été déposée début avril, avec la volonté de développer un nouveau campus sur la zone de Praz-Dagoud (pra-dagou), où elle est déjà installée depuis 2003 avec un établissement pour les élèves de 3 à12 ans. Actuellement le campus des élèves âgés entre 13 et 18 ans se situe dans la zone des Roches Grises à Saint-Légier mais le propriétaire souhaite récupérer son bien. L’Ecole doit donc trouver un nouveau lieu d’accueil à l’horizon 2030 et après discussion avec la Municipalité blonaysanne, un regroupement sur le même site semble la solution la plus pertinente. Les précisions du syndic de Blonay – Saint-Légier, Alain Bovay.

Le site de Praz-Dagoud permet de répondre à l’ensemble des besoins de l’école internationale et ce développement est également propice pour la commune. Alain Bovay.

Notez que pour que le projet voie le jour, une modification du plan d’affectation a dû être réalisée, le canton l’a validé, reste le processus de mise à l’enquête publique.

MV