Blonay – Saint-Légier pourrait accueillir le premier pump track de la Riviera

Le premier pump track de la Riviera pourrait voir le jour sur la commune de Blonay – Saint-Légier. Le conseil communal se penchera sur le préavis lors de sa séance du 5 décembre.

Le premier pump track de la Riviera pourrait voir le jour sur la commune de Blonay – Saint-Légier. Le conseil communal se penchera sur le préavis lors de sa séance du 5 décembre. Le montant prévu est de 710’000 francs, une somme qui permettra de créer le chemin d’accès ainsi qu’une place d’accueil attenante mais aussi de réaliser un aménagement paysager pour les promeneurs. Le pump track prendra place sur le site de Praz-Dagoud à Saint-Légier qui abrite déjà des terrains de sport. Un projet qui avait déjà été discuté il y a quelques années. Alain Bovay, syndic de Blonay – Saint-Légier.

Si le conseil communal se prononce favorablement le 5 décembre, les travaux pourraient commencer en début d’année avec une ouverture possible dès fin juin.

MV