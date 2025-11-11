RC - Dernières infos

Blonay-Saint-Légier défend ses prestations publiques malgré un budget 2026 dans le rouge

La municipalité de Blonay-Saint-Légier a dévoilé lundi son projet de budget pour 2026.

Marqué par une hausse des dépenses et une baisse des recettes fiscales, le plan de financement affiche un déficit de 5,6 millions de francs, en augmentation de 1,7 million par rapport à 2025, un record pour la commune. Les nouvelles offres d’accueil de jour des enfants en UAPE ou en crèche ainsi que l’amélioration de la desserte en bus VMCV alourdissent les charges de la localité.

La Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) grève également le budget à hauteur de 1,3 million de francs. Malgré les chiffres rouges, l’imposition communale restera pour le moment inchangée. Sarah Lisé, municipale responsable des finances.

Afin d’optimiser les coûts, la municipalité a pris plusieurs mesures depuis le début de l’année. Sarah Lisé.

La municipalité de Blonay-Saint-Légier rappelle que les charges restent sous contrôle et maintient son plan d’investissements en faveur du nouveau collège et de la modernisation de son réseau d’eau. Le budget 2026 doit encore être approuvé par le Conseil communal le 25 novembre prochain.

Antoni Da Campo