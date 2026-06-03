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Blonay–Saint-Légier clôt 2025 avec un bénéfice de 13 millions malgré un déficit annoncé

Des finances largement dans le vert à Blonay–Saint-Légier. Grâce à des recettes fiscales exceptionnelles, la commune dispose désormais de moyens renforcés pour financer des projets importants ces prochaines années, dont la rénovation des collèges de Bahyse.

C’est une bonne surprise pour les finances de Blonay–Saint-Légier. Alors qu’un déficit de près de 4 millions de francs était attendu, la commune boucle finalement l’exercice 2025 avec un bénéfice de plus de 13 millions. Un écart principalement dû à des recettes exceptionnelles liées à l’impôt sur les donations.

Résultat : la dette communale a été réduite de plus de 15 millions de francs et un fonds de 5 millions a été créé pour financer la rénovation des collèges de Bahyse. Sarah Lisé, municipale en charge des finances :

Ces bons résultats permettront également à la commune de poursuivre plusieurs projets d’envergure, comme le développement de l’accueil parascolaire, la requalification du centre de la commune ou encore l’aménagement du site de la Verderaie.

Parmi les priorités figure également le renforcement des ressources en eau potable. Le syndic Alain Bovey :

Autre axe important : la transition énergétique. Labellisée Cité de l’énergie depuis 2023, la commune a notamment développé ses installations photovoltaïques ces dernières années. Sarah Lisé :

La Municipalité appelle toutefois à la prudence. Ces revenus extraordinaires ne sont pas appelés à se répéter, même si les perspectives pour 2026 s’annoncent aujourd’hui plus favorables que prévu.

/JGA