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Blonay – Saint-Légier agrandit son parc solaire

Blonay – Saint-Légier a récemment inauguré deux nouvelles installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux afin de renforcer sa production d’électricité renouvelable.

Ces deux centrales solaires, placées sur les toitures du collège du Clos-Béguin 4 et la halle des fêtes de Praz-Dagoud, produiront ensemble environ 430’000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 120 ménages suisses. La Municipalité souhaite à la fois favoriser l’autoconsommation de l’énergie produite sur place et injecter une électricité renouvelable locale dans le réseau.