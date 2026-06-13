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Blonay-Saint-Légier a accueilli la Journée des communes vaudoises

À l’aube d’une nouvelle législature communale, Blonay – Saint-Légier a accueilli samedi la Journée des communes vaudoises. Quelque 1550 élus et employés des communes du canton ainsi que plusieurs personnalités politiques se sont réunis sur le balcon de la Riviera pour cette manifestation inscrite au patrimoine immatériel vaudois.

La journée a débuté avec la 117e assemblée générale de l’Union des Communes Vaudoises. Le syndic Alain Bovay a dressé le bilan de la première législature de la commune fusionnée, évoquant des finances saines, une baisse d’impôts et des infrastructures scolaires adaptées aux besoins du territoire.

Le directeur de l’UCV, Eloi Fellay, a défendu l’idée d’une future « maison des communes », symbole d’une voix communale plus unie. De son côté, la présidente de l’UCV, Chantal Weidmann Yenny, a annoncé qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat avec un départ pour novembre.

La présidente du Conseil d’État vaudois Christelle Luisier Brodard a souligné la capacité des communes à avancer ensemble. Invité d’honneur, le président de la Confédération Guy Parmelin a rappelé que « la démocratie n’est pas une idée générale, elle se vit dans les communes ».

Un cadre représentant les fameuses narcisses a été offert au Président de la Confédération, Guy Parmelin, à l’issue de son discours, par Alain Bovay, Syndic de Blonay – Saint-Légier et Chantal Weidmann Yenny, Présidente de l’UCV. Crédit : Sarah Carp

En fin de journée, la manifestation s’ouvre au public avec « Les Vaudois en goguette » : un parcours festif au centre de Blonay entre ambiance italienne, escale latino, décor Far West et traditions suisses, avec concerts, animations et spécialités gourmandes.

/COM