RC - Dernières infos

Blatten (VS): Une telle situation pourrait-elle se produire dans le canton Vaud ?

Depuis plusieurs jours, les yeux de la Suisse sont tournés vers Blatten, en Valais, où le village du Lötschental est menacé par un éboulement d’ampleur. Une situation qui soulève des questions dans le canton de Vaud. Est-ce que pareille situation pourrait survenir ? La réponse d’un géologue du service des dangers naturels du canton de Vaud.

La Suisse retient son souffle pour le village de Blatten, en Valais. La localité du Lötschental, évacuée complètement depuis une semaine, est menacée par un éboulement d’ampleur. Si une partie s’est déjà détachée progressivement, un total de 5 millions de mètres cubes de roche est attendu. Une situation qui soulève plusieurs questions, surtout en Valais.

Mais quid du canton de Vaud ? Avec une partie de son territoire située aux portes des Alpes, il semble également confronté aux aléas de la montagne, même si la situation est sensiblement différente.

Géologue au sein du service des dangers naturels du canton de Vaud, Sacha Gaillet nous apporte quelques précisions à ce sujet.

Si la situation est grandement différente qu’en Valais, plusieurs zones et secteurs sont activement surveillés, comme nous l’explique Sacha Gaillet, géologue au sein du service des dangers naturels du canton de Vaud.

Notez qu’à Blatten, l’effondrement total et complet de la montagne s’est transformé en chutes de pierre progressives. Mais l’inquiétude se porte désormais sur le glacier de Birch, qui joue un rôle de barrage naturel de sédiments. Son mouvement vers la plaine s’est accéléré et les autorités sont désormais certaines qu’il va rompre. Reste à savoir quand et de quelle ampleur.

/LT