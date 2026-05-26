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Blatten : Un an après la catastrophe, la solidarité se traduit en aide concrète

Un an après l’éboulement du glacier du Birch qui a dévasté le village de Blatten, en Valais, les dons récoltés dans toute la Suisse ont permis de soutenir les habitants touchés. Plusieurs dizaines de millions de francs ont déjà été engagés pour accompagner la reconstruction et les pertes.

Un an après l’effondrement du glacier du Birch, qui a détruit en quelques minutes plus de 130 habitations à Blatten et fait une victime, la mobilisation nationale continue de produire ses effets. L’élan de solidarité déclenché dans toute la Suisse a permis de récolter des montants importants auprès de la Chaîne du Bonheur, de Caritas Suisse, de la Croix-Rouge suisse, ainsi que des autorités cantonales et fédérales.

Au total, plusieurs dizaines de millions de francs ont été réunis pour soutenir les quelque 300 habitants touchés. Une partie des fonds a été versée sous forme d’aide d’urgence dans les jours suivant la catastrophe, tandis qu’un dispositif de suivi a ensuite été mis en place pour répondre aux besoins à moyen et long terme.

Une commission des dons, réunissant autorités, assurances et organisations d’aide, examine les demandes des sinistrés, des petites entreprises et des associations locales. Elle a déjà accordé plusieurs millions de francs pour compenser les pertes de biens, de revenus ou encore les dommages liés aux terrains ensevelis, non assurables en Suisse.

L’aide, déjà engagée à près de 75 %, doit encore se poursuivre dans les mois et années à venir afin d’accompagner durablement les habitants dans leur reconstruction.

/LT