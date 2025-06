RC - Dernières infos

Blatten comme signal d’alerte: une députée demande des comptes sur les glaciers vaudois

Les glaciers vaudois sont-ils négligés ? La députée verte et chablaisienne Martine Gerber interpelle mardi le Conseil d’État. Elle s’inquiète du manque de surveillance, notamment dans le Chablais, où la commune de Bex abrite encore trois glaciers.

L’éboulement de Blatten, en Valais a provoqué un électrochoc bien au-delà des frontières cantonales. La députée verte Martine Gerber s’en saisit pour alerter sur la situation dans le canton de Vaud. La chablaisienne dépose ce mardi une interpellation au Conseil d’Etat.

Dans son texte, l’élue bellerine déplore le manque de surveillance des glaciers vaudois, alors que rien que sur sa commune, on en dénombre encore trois. Martine Gerber :

Avec cette interpellation, Martine Gerber souhaite obtenir des réponses claires sur la stratégie du canton face à la fonte des glaciers. Un phénomène qui, selon elle, menace autant la sécurité que l'agriculture de montagne.

Plus d’énergie, plus d’engagement

Sa démarche est directement motivée par l’éboulement survenu récemment à Blatten, — un événement qui résonne jusqu’au Grand Conseil vaudois. Pour Martine Gerber, le gouvernement doit réagir de manière plus énergique et cohérente. Elle l’a déjà constaté dans d’autres discussions, notamment sur la relation entre nature alpine et tourisme. Exemple à l’appui :

Avec cette interpellation, elle souhaite obtenir des réponses claires sur la stratégie du canton face à la fonte des glaciers. Le gouvernement, lui, aura 6 mois pour y répondre.

