Blaise Cendrars en lumière au Théâtre de l’Odéon à Villeneuve

C’est un habitué des planches du Théâtre de l’Odéon à Villeneuve que l’on retrouve, ou plutôt un ami.

En effet le comédien Michel Voïta et l’Odéon c’est une très belle histoire d’amitié qui se renforce avec ce nouveau chapitre du 12 au 14 septembre. Michel Voïta se plonge, et nous entraîne, dans la richesse des textes de l’écrivain et poète suisse Blaise Cendrars. Des lectures que le comédien de la Riviera affectionne tout particulièrement.

www.theatre-odeon.ch