Bilan de l’égalité entre hommes et femmes dans les cantons de Vaud et du Valais

La Journée internationale des droits des femmes s’est tenu dimanche.

L’occasion de dresser un bilan de l’état de l’égalité dans les cantons de Vaud et du Valais avec Maribel Rodriguez, cheffe du bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes pour le canton de Vaud et Katy Solioz-François, cheffe de l’office cantonal valaisan de l’égalité et de la famille. Un bilan plutôt mitigé, comme l’explique d’abord Maribel Rodriguez.

Le canton de Vaud se charge également de contrôler les égalités salariales auprès des entreprises qui remportent des marchés publics ou des subventions cantonales.