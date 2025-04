RC - Dernières infos

Bike to work : se bouger pour l’environnement et sa santé en allant au travail

Ce printemps, le défi bike to work veut à nouveau faire pédaler toutes les entreprises chablaisiennes.

L’action, initiée par l’association Pro Vélo, invite les employés de la région à réaliser leur trajet domicile-travail à bicyclette à partir de mai. Durant deux mois, les cyclistes inscrits ont pour objectif de cumuler un maximum de kilomètres en se rendant au travail par équipe de quatre collaborateurs.

Selon la faîtière, participer au défi bike to work permet de réduire son empreinte carbone tout en renforçant sa santé et la cohésion professionnelle. Pour Philippe Jansen, secrétaire de Pro Velo Valais, à terme, les entreprises ont tout à gagner à participer à l’événement, peu importe leur taille.

Pour l’association Pro Velo Valais, les deux-roues sont une alternative crédible à la voiture pour les courts trajets, même en région de montagne ou dehors des centres-villes. On retrouve Philippe Jansen.

L’année dernière, plus de 2’800 entreprises suisses ont participé à cet événement, mobilisant plus de 95’000 cyclistes et économisant 4016 tonnes de CO2.