Bientôt une école supérieure de plâtriers-peintres à Bex

Les plâtriers-peintres auront bientôt eux aussi leur école supérieure. La fédération Suisse romande des entreprises du domaine a choisi Bex pour s’implanter.

La première école supérieure de plâtriers-peintres de romandie pourrait voir le jour à Bex. La fédération Suisse romande des entreprises du domaine souhaite construire un établissement permettant l’obtention de brevets et de maîtrises fédérales ainsi que Bachelors et Masters professionnels La mise à l’enquête sera déposée courant de l’automne, s’en suivra le chantier, estimé à plus de 8 millions de francs. Une somme que la fédération prend entièrement à sa charge. Cette école veut aussi soutenir la branche et la relève en montrant que les opportunités d’évolution sont possibles. Marcel Delasoie, directeur de la fédération romande des maîtres plâtriers-peintres.

Il s’agira de la première école supérieure entièrement dédiée aux plâtriers-peintres. La fédération qui a constaté le succès de la formation de plâtrier peintres est convaincue de l’importance de pouvoir en offrir plus. Marcel Delasoie.

La fédération espère accueillir les premiers cours à l’automne 2027.

MV