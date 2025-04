RC - Dernières infos

Bibliothèque de Vevey: « La Suisse est-elle Handi Friendly ? »

Est-ce que la Suisse est Handi Friendly ? Une table ronde traitera de cette question mercredi soir à la bibliothèque de Vevey.

Est-ce que la Suisse est-elle Handi Friendly ? C’est avec cette question centrale que se tiendra mercredi une table ronde à la bibliothèque de Vevey. Objectif de cette rencontre : Mettre en lumière les différents quotidiens des personnes atteintes dans leur santé. Quatre personnalités de Suisse romande, dont le journaliste lausannois Malik Reinhard, atteint d’une myopathie, participeront à cette discussion. Il sera accompagné par Nicole Grieve, sourde et spécialiste de la politique et de l’accessibilité culturelles, Olivier Zimmermann, de l’association autisme Suisse romande et Delphine Qach, architecte EPF et déficiente auditive.

À la tête de Vision Positive, qui œuvre pour une informations et communication plus accessibles, Céline Witschard se chargera de la modération. Elle revient sur l’intérêt de cette conférence qui traite d’une thématique dont on parle peu, alors que les concernés sont nombreux.

Notez que cette table ronde, qui se tiendra mercredi dès 18h30 à la bibliothèque municipale de Vevey, est ouverte à tous.

/LT