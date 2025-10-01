RC - Dernières infos

Bex veut trouver une solution pour son école

La Municipalité de Bex souhaite trouver une solution concernant le projet de complexe scolaire, après le refus dimanche du crédit d’étude de 3,4 millions de francs.

Les autorités bellerines veulent trouver un compromis entre les besoins en infrastructures scolaires et les capacités financières de la commune. Une première rencontre se tiendra cet automne entre les opposants au crédit d’étude, ceux qui soutenaient le projet architectural et la Municipalité.