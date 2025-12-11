RC - Dernières infos

Bex : un budget équilibré pour 2026 passe la rampe du conseil communal

A Bex toujours, le conseil communal a approuvé à l’unanimité mercredi le budget 2026, marqué par le maintien des investissements, malgré une hausse des charges de près d’un million de francs.

Le syndic Alberto Cherubini rappelle que l’entretien des infrastructures publiques telles que les routes, le réseau hydrique et les écoles demeure une priorité pour cette législature. La marge d’auto-financement, c’est-à-dire la capacité de la commune à investir sans emprunter, est en hausse de plus de 560’000 francs par rapport à 2025, ce qui permet à la commune d’amortir, de stabiliser ses emprunts et de créer des réserves.

ADC