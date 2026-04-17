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Bex : trois candidats pour un siège de syndic, un débat à suivre dès 19h00 sur Radio Chablais

À quelques jours du scrutin du 26 avril, la course à la syndicature s’intensifie à Bex. Trois candidats sont en lice pour reprendre les rênes de la commune, dans un contexte politique local particulièrement disputé à l’issue des élections communales vaudoises.

Pour permettre aux citoyens d’y voir plus clair, Radio Chablais a réuni les prétendants à la fonction de syndic autour d’un débat enregistré jeudi au Grotto, à Bex. Un échange direct, consacré aux enjeux majeurs de la commune ; de la gestion des finances à l’aménagement du territoire, en passant par le développement touristique et les questions de mobilité.

Face à face : le syndic sortant socialiste Alberto Cherubini, en charge notamment des finances et de la culture ; le municipal PLR Emmanuel Capancioni, responsable des services industriels et du tourisme ; ainsi que Michael Dupertuis, municipal Avançons-Ouverture en charge de l’urbanisme et de la mobilité vous dévoile durant 40 minutes leur vision pour la nouvelle législature.

Un débat à ne pas manquer, ce soir dès 19h00 sur Radio Chablais.