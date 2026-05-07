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Bex se dote d’un plan climat et énergie pour atteindre la neutralité carbone en 2050

Le conseil communal de Bex a adopté mercredi son nouveau plan énergie et climat.

Le texte pose les bases d’une neutralité carbone d’ici 2050 en réduisant fortement les émissions liées à l’énergie, aux bâtiments, à la mobilité et à la consommation. En accord avec les objectifs fédéraux et cantonaux, la commune veut accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et les réseaux de chaleur, tout en encourageant les rénovations énergétiques des bâtiments publics et privés.

Le plan prévoit aussi de diminuer la dépendance à la voiture grâce au développement des transports publics, des infrastructures cyclables et de la mobilité électrique. Face aux effets déjà visibles du changement climatique, Bex veut renforcer sa résilience en améliorant la gestion de l’eau, en végétalisant davantage les espaces urbains et en protégeant la biodiversité.

Le groupe des Verts salue cette déclaration d’intentions climatiques mais regrette l’absence d’actions concrètes et appelle à une augmentation des investissements. « Nous n’hésiterons pas à déposer des amendements budgétaires si ceux-ci s’avèrent insuffisants. Il est essentiel de donner à la commune les moyens de ses ambitions », détaille la conseillère communale Gaëlle Valterio.

L’élue milite également pour que du personnel supplémentaire soit engagé afin de concrétiser efficacement le plan climat . « Nous souhaitons que le taux d’activité de notre déléguée à l’environnement soit augmenté, par exemple de 50 à 100 %. Nous nous réservons également la possibilité de déposer un postulat en ce sens .»

ADC