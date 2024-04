RC - Dernières infos

Bex: retour, après 50 ans, d’une fromagerie sur l’alpage d’Anzeindaz

Une fromagerie va ouvrir ses portes l’été prochain sur l’alpage d’Anzeindaz, situé sur la commune de Bex. Elle produira 3’000 kilos de fromage à raclette par saison, selon les projections de la société des alpages de Bex.

Le début des travaux est fixé à juin 2024 et la production débutera un an plus tard. Cette réalisation marque le retour, depuis les années 70, de la production de fromage à Anzeindaz. Le président de la société des alpages de la commune de Bex, Joe Quartenoud.

Contrairement à d’autres projets bellerins, celui-ci s’est officialisé rapidement. Alberto Cherubini, le syndic de Bex.