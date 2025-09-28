RC - Dernières infos

Bex rejette l’étude pour son nouveau collège

Les Bellerines et les Bellerins ont massivement refusé dimanche à 63,5 % le crédit de 3,4 millions de francs pour l’étude de faisabilité du futur collège au Pré-de-la-Cible. A noter un taux de participation de 42,9 %.

Les opposants, menés par l’UDC et le PLR, pointaient un budget trop élevé et les conséquences pour les infrastructures existantes, comme les terrains de tennis et les sociétés locales. Les partisans mettaient en avant la nécessité de nouvelles salles de classe face à la pénurie de places.

GA