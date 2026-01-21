RC - Dernières infos

Bex : les Soeurs de Saint-Maurice vont transformer une aile de leur couvent en appartements sociaux

La communauté des sœurs catholiques de Saint-Maurice veut transformer une aile de son couvent en une vingtaine d’appartements à loyers modérés et sociaux.

A la Pelouse, perchée sur la colline de Chiètres au-dessus de Bex, les religieuses partageront dès 2027 leur quotidien avec leurs nouveaux locataires. Cet important investissement renouvelle la vocation d’hospitalité de cette communauté fondée en 1865 pour prendre soins des orphelines de la région. Plus que des voisins, les nouveaux habitants se verront intégrés sans distinction aux activités du lieu. Sœur Daniela Ardizzoni, supérieure générale du couvent de la Pelouse.

Près de 6 millions de francs devront être réunis d’ici septembre pour convertir les lieux en habitations. Grâce à ce projet, la collaboration entre les sœurs et l’ARASAPE, les services sociaux bellerins, débutée il y a une année, sera pérennisée et permettra d’accueillir ponctuellement quatre personnes dans le besoin. Une présence de travailleurs spécialisés sera garantie pour s’occuper de cette population précaire et épauler les soeurs. Sœur Daniela.

Pour Sœur Daniela, le grand parc et le cadre naturel du lieu favoriseront la mission sociale de la communauté.

Aucun critère de sélection particulier ne sera requis pour habiter et partager le quotidien des religieuses rythmé par la prière, les repas et les moments communautaires.

En construisant des appartements de 2 à 3,5 pièces au sein du couvent de la Pelouse de Bex d’ici 2027, les sœurs catholiques de Saint-Maurice veulent valoriser les espaces disponibles du lieu tout en répondant au besoin croissant de logements dans le Chablais.

Antoni Da Campo