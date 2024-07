RC - Dernières infos

Bex: les nations et l’interculturalité seront à l’honneur samedi

La journée des Nations revient pour une deuxième édition samedi à la Grande Salle de Bex. La manifestation a pour objectif de renforcer les liens entre les communautés de la cité bellerine.

Cette Journée des Nations présentera neuf communautés à la Grande Salle de Bex, soit quatre de plus que lors de la première édition l’an passé. Parmi elles le Sénégal, le Togo, la Suisse, la Côte d’Ivoire, la Turquie, l’Erythrée, le Kosovo ou encore l’Italie. Les visiteurs les découvriront à travers les arts et la culture, comme la gastronomie ou les tenues traditionnelles. Une telle mise sur pied nécessite de la coordination et des ressources en Aminata Ba, membre de l’organisation de la Journée des Nations et de l’association Ebène Suisse.

Cette seconde Journée des Nations se déroulera de 10 heures à 18h30 et est organisée par Ebène Suisse. Créée il y a sept ans, cette association bellerine poursuit ses missions de promotion de l’interculturalité, de l’intégration des étrangers et d’aide aux requérants d’asile, avec la même détermination. Guillaume Abbey est avec Sourou Hazoume, président d’Ebène Suisse.

Guillaume Abbey