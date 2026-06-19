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Bex : les comptes 2025 sont au beau fixe

Les comptes 2025 de la commune de Bex, présenté le 17 juin, affichent un résultat nettement meilleur qu’attendu. Alors que le budget prévoyait une perte de 2,19 millions de francs, l’exercice se clôt sur un bénéfice opérationnel de 4,47 millions.

Cette amélioration s’explique en grande partie par un effet de péréquation favorable : plus de 2,6 millions de francs ont été intégrés aux comptes 2025, auxquelles s’ajoute encore le solde 2024 de 1,24 million.

La commune a profité de cette marge pour renforcer ses réserves : 1,5 million est affecté à un préfinancement destiné à la zone industrielle, en lien avec la modernisation des routes et de l’éclairage public. Un million est versé à la réserve de politique budgétaire.

La Municipalité souligne toutefois que la maîtrise des charges restera un enjeu majeur pour les années à venir.