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Bex : le socialiste Alberto Cherubini croisera le fer avec le centriste Michael Dupertuis pour le siège de syndic

A Bex, le second tour des élections à la syndicature du 17 mai se jouera entre le syndic sortant Alberto Cherubini et le municipal centriste Michael Dupertuis.

Mardi, le PLR Emmanuel Capancioni, arrivé dimanche en queue de peloton avec 29,23% des voix, a décidé de se retirer de la course au poste de syndic et apporte son soutien au candidat du centre. Pour rappel, le socialiste Alberto Cherubini arrive en tête du premier tour avec 36% des suffrages, au coude à coude avec Michael Dupertuis. La tête de liste d’Avançons-Ouverture récolte plus de 33% des votes.

La rétrospective du premier tour des élections aux syndicatures chablaisiennes : à retrouver ici.