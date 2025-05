RC - Dernières infos

Bex : le projet du nouveau collège est visé par un référendum

Le projet du nouveau collège de Bex au Pré-de-la-Cible est visé par un référendum communal.

Début mai, le crédit d’étude à 3,4 millions de francs en faveur de la construction d’un complexe scolaire avait pourtant été validé par le conseil communal. L’opposition, composée de cinq élus issus de l’UDC et du PLR, remet en cause l’emplacement des futurs bâtiments, qui obligerait le déplacement des quatre terrains de tennis, de la pelouse de foot et de l’école de musique de l’Harmonie.

Avec un coût de 66 millions de francs sur 15 ans, le groupe référendaire dénonce également un chantier financièrement disproportionné pour la commune de Bex. Une critique réfutée par Jean-François Cossetto, municipal en charge du projet.

De son côté, l’élu PLR Philippe Sarda, membre du comité d’opposition, appelle la population à signer le référendum pour que le projet soit repensé et redimensionné.

Les opposants ont jusqu’à fin juin pour récolter près de 850 signatures. La municipalité se dit confiante en cas de votation en fin d’année et rappelle que le projet a déjà été approuvé à de multiples reprises par le législatif.

Antoni Da Campo