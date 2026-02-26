RC - Dernières infos

Bex : le premier coup de pioche de la nouvelle Place du Marché a été donné

Les travaux de la nouvelle Place du Marché ont débuté mardi au centre-ville de Bex.

Après plus de 40 ans de réflexions et de procédures, la place chère aux Bellerins s’agrandit et entre dans une nouvelle ère avec l’aménagement de zones de fraîcheur arborisées, la création d’une grande fontaine et la piétonisation du quartier. Avec un coût d’1,9 millions de francs, le lieu modernisé a été pensé pour favoriser les rencontres, les manifestations et les commerces, grâce notamment à l’extension des terrasses.

Les habitants devront néanmoins s’armer de patience avant de profiter de ce nouvel écrin. En plus des nuisances sonores, le tronçon sera entièrement fermé à la circulation routière et ferroviaire dès le lundi 16 mars. Une déviation sera mise en place alors que des bus de substitutions à l’arrêt du Temple remplaceront le BVB durant toute la durée des travaux prévus jusqu’à mi-novembre 2026. C’est une configuration particulière du lieu qui explique en partie les délais du chantier depuis l’approbation en 2020 du préavis PLR par le conseil communal. Michael Dupertuis, municipal en charge du projet.

A peine lancé, le chantier risque d’être à nouveau ralenti à la suite de la découverte inattendue d’un squelette humain complet datant du Moyen Âge. A la suite de cette exhumation surprise, le lieu est considéré comme présentant un intérêt historique et des analyses complémentaires devront être réalisées pour déterminer les origines de l’individu. La municipalité collabore dorénavant étroitement avec la Direction de l’archéologie vaudoise pour assurer la préservation du patrimoine trouvé sur place.

Grâce à ses nouvelles infrastructures et à la possibilité de protéger les événements avec une large toile, la future Place du Marché a pour ambition de redevenir un véritable lieu d’échanges et de convivialité. Michael Dupertuis.

Le premier coup de pioche a été donné mardi.

A terme, les manifestations majeures du village telles que la Fête de la musique, le Marché 4 saisons et hebdomadaires devraient faire leur grand retour au cœur de Bex. Les travaux de la Place du Marché permettront également de sécuriser et d’agrandir l’arrêt de train du BVB. L’inauguration de la nouvelle Place du Marché Bex est prévue au plus tôt pour octobre ou novembre de cette année. La Municipalité dévoilera une statue de Bélier en bronze, réalisée par le sculpteur Olivier Estoppey, qui ornera le lieu.

Antoni Da Campo