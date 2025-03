RC - Dernières infos

Bex: l’association « Le Cintre de Bex » lutte contre la précarité et le gaspillage vestimentaire

L’Association « le Cintre de Bex » organise sa première vente-échange de l’année 2025. Derrière cet évènement semestriel se cachent trois femmes qui luttent contre la précarité et le gaspillage vestimentaire.

À Bex, solidarité et écologie se donnent rendez-vous. L’association Le Cintre de Bex organise sa prochaine vente solidaire de vêtements d’occasion les 7 et 8 mars. Derrière cette initiative, trois femmes engagées qui luttent contre le gaspillage vestimentaire tout en aidant les familles dans le besoin. Plus qu’un simple marché de seconde main, ces ventes semestrielles deviennent un véritable moment de partage, où entraide et convivialité sont au cœur de l’événement.

Existant depuis plus de 30 ans, ce n’est que depuis quelques années que trois Bellerines ont repris le flambeau, renommant par la même occasion l’évènement. Les précisions d’Olinda Blanchard, membre du comité de l’association « Le Cintre de Bex ».

Un double objectif donc, avec d’un côté le volet solidaire en prônant des prix doux, de l’autre, contrer le gaspillage vestimentaire, comme nous l’évoque Olinda Blanchard, membre du comité de l’Association « Le Cintre du Bex ».

Cette vente-échange organisée par « l’Association le Cintre de Bex » se tiendra vendredi soir et samedi, toute la journée.

Ludovic Turin