RC - Dernières infos

Bex : L’apprentissage de la musique chez les jeunes devraient être mieux soutenu

La commune de Bex devrait bientôt soutenir financièrement l’apprentissage de la musique chez les jeunes.

Pour se conformer à la loi vaudoise en faveur de l’enseignement musical datant de 2011, la municipalité proposait mercredi d’accorder jusqu’à 200 francs de subsides par enfant et par semestre pour l’étude du solfège ou d’un instrument. Des subventions jugées insuffisantes par le conseil communal.

Le législatif bellerin renvoie donc le dossier à l’exécutif qui devra revoir sa copie d’ici juin 2026. Gaëlle Valterio, conseillère communale verte à Bex soutient des subventions plus généreuses pour la classe moyenne et adaptées aux frais réels.

Suite à ce refus, le syndic Alberto Cherubini se dit enclin à augmenter l’enveloppe annuelle des aides individuelles de 4’000 à 10’000 francs dans un prochain préavis. Ces subsides complèteraient le soutien communal déjà existant. Alberto Cherubini.

La future aide à l’éducation musicale devrait favoriser l’enseignement de cet art dès le plus jeune âge. A Bex, moins de 4% des enfants suivent un cursus musical, un chiffre inférieur de trois points à la moyenne cantonale.

Antoni Da Campo