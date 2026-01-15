RC - Dernières infos

Bex : la société des Salines Suisses veut transformer les Mines de sel en attraction touristique nationale

Les Mines de sel de Bex entreprendront ces trois prochaines années la plus importante modernisation touristique de leur histoire.

Dans son plan d’affectation à 15 millions de francs mis à l’enquête publique mercredi, le site naturel veut réaliser une refonte complète de son parcours pour doubler ses visites d’ici 2030 et pérenniser son activité. Chaque année, près de 170’000 personnes, en provenance de toute la Suisse, pourraient arpenter les nouvelles expériences immersives du lieu. Premier changement majeur : les mines deviennent entièrement piétonnes.

La visite débutera à la gare CFF grâce à des navettes menant à destination. Sur place, les visiteurs pourront découvrir à partir de juin des trains miniers et des galeries modernisés. Des changements qui visent à faire de Bex un haut lieu du tourisme national. Andreas Baud, adjoint à la direction des Salines Suisses.

Ce projet touristique est stratégique pour la région et le canton. Une refonte totale conçue pour garantir la mission pédagogique des mines sur plusieurs générations. On retrouve Andreas Baud.

A l’extérieur des mines de Bex, la société des Salines Suisses prévoit également un nouveau musée du Patrimoine retraçant des siècles d’activités ainsi qu’un restaurant faisant la part belle au sel et aux produits locaux.

Antoni Da Campo