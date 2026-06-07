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Bex: la construction du nouvel EMS de la Grande-Fontaine peut reprendre

Après la découverte de vestiges romains, la construction du nouvel EMS de la Grande-Fontaine à Bex peut enfin reprendre. La première pierre symbolique a été posée vendredi dernier.

Après la découverte de vestiges d’une villa romaine en novembre dernier, la première pierre symbolique a été posée vendredi dernier, marquant ainsi une étape importante pour la direction de l’EMS, mais aussi pour la Fondation des Maisons de retraites du district d’Aigle ainsi que la commune. Alberto Cherubini, syndic de Bex.

Un projet estimé à près de 65 millions de francs, qui a pourtant commencé en 2020. Thierry Michel, directeur de l’établissement médico-social de la Grande-Fontaine.

La découverte de cette villa romaine âgée de plus de 1’500 ans a tout de même freiné l’avancée de la construction de ce nouvel EMS. Un coup dur pour Thierry Michel, qui préfère toutefois voir le positif de la situation.